Монтаж видео

ВидеомонтажЗакрыт17 заявок272 просмотра
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Есть сырое видео + к нему отдельно голос. Требуется свести это вместе + добавить фоновую музыку. В результате получится видео-описание товара в интернет-магазине, длительностью около 45 секунд.

Пример первых проб пера, который надо улучшить: http://www.youtube.com/watch?v=QhEzGShYQLM, http://www.youtube.com/watch?v=-QxO2-v_B80

Присылайте, пожалуйста, свою цену за 1 видео. Всего в работе будет около 100.

10 лет назад
UFLUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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