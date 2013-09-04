Видео ролик

Вы не найдете шины дешевле?

У нас самые низкие цены!

Спросите почему?

У нас нет магазинов, бухгалтеров, директоров, больших бюджетов на рекламу, у нас даже нет интернет магазина и многих других затрат

И так внимание! Как мы получаем самые низкие цены

У нас есть контакты всех оптовых складов и дилеров региона. Для того что бы получить оптовые цены мы собираем заявки на большой объем. Покупаем шины по оптовым ценам и доставляем их вам с минимальной наценкой.

Этот формат получил название “Совместные покупки”. Люди складываются для того что бы получить товар по оптовым ценам.

Как сделать заказ на совместную покупку шин:

1) Вы оставляете заказ на сайте или по телефону

2) Мы подбираем шины по самым низким ценам

3) После сбора заказа на оптовую партию делаем заказ

4) И доставляем вам шины в любое удобное для вас место и время

Найдете шины дешевле, мы сделаем еще дешевле!

Снизу ролика всегда фраза:

ШинаНа.РФ - оплата на месте доставка бесплатно!

Предлагайте формат реализации. Главное передать идею.