Видео ролик

ВидеомонтажЗакрыт5 заявок185 просмотров
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У нас есть контакты всех оптовых складов и дилеров региона. Для того что бы получить оптовые цены мы собираем заявки на большой объем. Покупаем шины по оптовым ценам и доставляем их вам с минимальной наценкой.

Этот формат получил название “Совместные покупки”. Люди складываются для того что бы получить товар по оптовым ценам.

Как сделать заказ на совместную покупку шин:

1) Вы оставляете заказ на сайте или по телефону

2) Мы подбираем шины по самым низким ценам

3) После сбора заказа на оптовую партию делаем заказ

4) И доставляем вам шины в любое удобное для вас место и время

Найдете шины дешевле, мы сделаем еще дешевле!

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ШинаНа.РФ - оплата на месте доставка бесплатно!

Предлагайте формат реализации. Главное передать идею.

10 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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