Требуется режисер

Добрый день! Нужна видео заставка для видеороликов, не слишком навороченная (тематика канала - бухгалтерия и налоги), продолжительность примерно 5 секунд. В видео должен быть звук (мелодия). Текст, который должен быть в видео, дам (это будет название ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт требуется режисеры. Для озвучивание и сьемки видеоуроков.
В основном озвучивание голос хорошим был. Женщины ненужны.
Срочно...
- Похожие заказы
- $20Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Задача: записать скринкаст для интернет-магазина. Продолжительность: ~ 1 минута. В начале заставка с логотипом магазина, затем собственно тема скринкаста, затем сам процесс и в конце информация о магазине(ссылка на сайт, твиттер, телефоны). Все под музыку, кроме съемки ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сырое видео + к нему отдельно голос. Требуется свести это вместе + добавить фоновую музыку. В результате получится видео-описание товара в интернет-магазине, длительностью около 45 секунд. Пример первых проб пера, который надо улучшить: http://www.youtube.com/watch?v=QhEzGShYQLM, http://www.youtube.com/watch?v=-QxO2-v_B80 Присылайте, ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, который умеет монтажить видео с студийной зеленки. Добавлять туда инфографику, титры и т.д. Проектов много, работа постоянная. Пишите сразу в скайп, контакты в профилеВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Вы не найдете шины дешевле? У нас самые низкие цены! Спросите почему? У нас нет магазинов, бухгалтеров, директоров, больших бюджетов на рекламу, у нас даже нет интернет магазина и многих других затрат И так внимание! Как мы получаем ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать слайд-шоу из фотографий, примерно 30 штук и наложить музыку.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт www_jnetclass_kz На этом сайте есть видео-уроки по различным темам. Нужно записать серию видео-уроков по установке, настройке, пользованию, смене шаблонов различных CMS. Предлагаете темы, делаете уроки и оплачиваю за каждый полезный видео-урок. Каждый видеоурок, заливаете на файло-обменник. Программу ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нам необходимо озвучить и смонтировать ролик хронометражом 30-40 секунд, вся графика есть (в векторе в psd). Ролик необходимо сделать до 14:00 московского времени 5 сентября. Раскадровку прилагаю, ролик стилизован под игру. Едет машинка, она перепрыгивает обрывы ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для строительного сайта, по примеру www.sstehnika.ru/video Надо сегодня, сразу пишите ценуВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть видео длинной 35 минут. Из него надо вырезать кусок 18,23- до конца полное видео весит 189 мб Так же сейчас делаю записи в свой видео блог. В дальнейшем нужно будет обрабатывать видео для большей красоты.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт10 лет назад