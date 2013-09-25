1)добавить логотип ИКСОН (во вложении) цвет можно корректировать 2)вырезать несколько раз, когда камера поворачивается в зал (заменить презентацией) ссылку на видео вышлю исполнителю (видео-неделя)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать рисованный видеоролик о приемуществах и услугах компании.
Пример требуемого стиля прикрепляю в ссылках.
Есть примерный сценарий и видение того как нужно сделать.
Предлагайте сроки и цены.
Примеры видео:
https://www.youtube.com/watch?v=bttcpxb7ul0
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