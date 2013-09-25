Рисованный видеоролик

ВидеомонтажЗавершен4 заявки195 просмотров
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Требуется создать рисованный видеоролик о приемуществах и услугах компании.

Пример требуемого стиля прикрепляю в ссылках.

Есть примерный сценарий и видение того как нужно сделать.

Предлагайте сроки и цены.

Примеры видео:

https://www.youtube.com/watch?v=bttcpxb7ul0

https://www.free-lance.ru/users/stira/viewproj.php...

10 лет назад
stira
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
polykovskayaan
Анжелика 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Сотрудничеством доволен
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