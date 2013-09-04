Нужно предзаставка 5-7 секунд

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Нужно сделать пред-заставку, которая будет использоваться в начале и конце каждого видео компании.

Длительность 5-7 секунд.

Присылайте цену.

Сценаририй. Логотип превращается в объемный крутится, появляется, проявляется или показываться по одной букве и затем всё вместе.

Пожалуйста, укажите Вашу цену.

P.s. эта задача вынесена как отдельная, потому что очевидно, что она требует проработки.

P.p.s Оставив заявку Вы получите ссылку на логотип, с которым и надо будет начать работу.

Если у Вас есть примеры таких заставок, то это большой плюс

10 лет назад
UFLUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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