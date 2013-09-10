Монтаж социальных роликов с видеорегистраторов

Здравствуйте!

Ищем сотрудника для удаленной работы.

Необходимо создание социальных видео роликов, основанных на записях с видерегистраторов, выложенных на Youtube

Что необходимо?

Находить записи по теме, вырезать из них нужные кадры, склеивать, накладывать музыку, какой-либо текст в начале ролика и в конце ролика.

Продолжительность каждого ролика должна быть от 3 до 4 минут.

Ждем ваших предложений!

С уважением.