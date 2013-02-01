Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренних)

С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да ...
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Необходимо разработать дизайн для трех основных страниц информационного (статейного не новостного) сайта – главная, страница категории и страница отдельного материала. Ключевые моменты:
1. Общий дизайн – близкий к минимализму. Элементов немного, акцент на их качестве и на цветовой схеме (1 или 2 цвета + градации серого). Раскладка 2-колоночная (основа + сайдбар).
2. Элементы:
Сквозные:
- верхнее горизонтальное меню (линейное не выпадающее)
- плашки для разделов в сайдбаре
- оформление тизеров в сайдбаре
- подвал: графики не нужно. Текстовая информация о сайте, служебные ссылки и счетчики
- шапка: графики не нужно. Нужно - символический логотип (не полноценный авторский дизайн логотипа, а просто симпатичное написание хорошо подобранным шрифтом) и поисковая строка.
Главная:
- оформление ключевых материалов, которые будут статически размещены на главной (что-то вроде базового путеводителя по сайту - разделы и материалы разделов с иерархией и масштабированием)
- оформление ленты последних обновлений (единая блог-лента без дополнительной разбивки по категориям и т.п.): оформление анонсов, постраничной навигации и т.п.
Страница категории:
- оформление ленты последних обновлений (просто продублировать с главной) + текста с описанием категории
Страница отдельного материала:
- оформление материала (заголовок, подзаголовки, ссылки), здесь ничего придумывать не нужно, просто интегрировать цветовую схему
- оформление служебной информации (дата публикации и т.п.)
3. Не возражаю, если будут использованы заимствованные элементы (только элементы!), главное, что интересует - привлекательность и гармоничность общей композиции.
4. Нюансы, примеры удачных работ и подробное ТЗ - с выбранным исполнителем.
От Вас - ссылка на портфолио, адекватная цена и сроки
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