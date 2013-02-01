Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренних)

Необходимо разработать дизайн для трех основных страниц информационного (статейного не новостного) сайта – главная, страница категории и страница отдельного материала. Ключевые моменты:

1. Общий дизайн – близкий к минимализму. Элементов немного, акцент на их качестве и на цветовой схеме (1 или 2 цвета + градации серого). Раскладка 2-колоночная (основа + сайдбар).

2. Элементы:

Сквозные:

- верхнее горизонтальное меню (линейное не выпадающее)

- плашки для разделов в сайдбаре

- оформление тизеров в сайдбаре

- подвал: графики не нужно. Текстовая информация о сайте, служебные ссылки и счетчики

- шапка: графики не нужно. Нужно - символический логотип (не полноценный авторский дизайн логотипа, а просто симпатичное написание хорошо подобранным шрифтом) и поисковая строка.

Главная:

- оформление ключевых материалов, которые будут статически размещены на главной (что-то вроде базового путеводителя по сайту - разделы и материалы разделов с иерархией и масштабированием)

- оформление ленты последних обновлений (единая блог-лента без дополнительной разбивки по категориям и т.п.): оформление анонсов, постраничной навигации и т.п.

Страница категории:

- оформление ленты последних обновлений (просто продублировать с главной) + текста с описанием категории

Страница отдельного материала:

- оформление материала (заголовок, подзаголовки, ссылки), здесь ничего придумывать не нужно, просто интегрировать цветовую схему

- оформление служебной информации (дата публикации и т.п.)

3. Не возражаю, если будут использованы заимствованные элементы (только элементы!), главное, что интересует - привлекательность и гармоничность общей композиции.

4. Нюансы, примеры удачных работ и подробное ТЗ - с выбранным исполнителем.

От Вас - ссылка на портфолио, адекватная цена и сроки