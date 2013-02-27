Дизайн интернет-магазина нижнего белья

$230
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок2740 просмотров
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#1$230

Примерное видение интерфейса в прикрепленном файле

Цветовая гамма как на сайте www.agnes.ru. Приветствуются и ваши варианты, цель - создание стильного образа сайта

11 лет назад
smakarov
Ярослав 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
11 лет назад
#1
Работать с Еленой одно удовольствие! Все выполняется в срок, точное следование ТЗ, а главное хороший вкус.
Ярослав отличный, знающий своё дело заказчик! Было приятно работать и общаться. С удовольствием приму участие в дальнейших проектах. Рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
11 лет назад
#1
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