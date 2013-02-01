Требуется качественный редизайн двух сайтов

http://jack-pot-club.com/

http://www.gaminatorslots.com/

Для каждого нужно сделать главную и ряд внутренних страниц, насчитывающий 10-20 штук, набор внутряков уточняется.

Для каждого бюджет на дизайн от 2000$ до 3000$ в зависимости от уровня исполнения и сроков.

Для каждого нужна хорошая качественная графика на уровне бюджета. Помимо статичной графики, надо будет чтобы вы качественно оживили некоторые важные элементы гифом, к примеру чтобы кнопка какая-то переливалась, или лампочки загорались и гасли, в таком ключе.

После дизайна всех страниц и утверждения нужно будет сверстать всё в html (отдельный бюджет на это, договоримся).

Схема работы такая:

1. делается дизайн главной до утверждения

2. делаются дизайны внутряков

3. делаются гифы некоторых элементов

3. оплата дизайна

4. Передача всех исходников

5. верстка в html

6. оплата верстки

7. передача верстки

Другие схемы работы не предлагать.

Работать с предоплатой не предлагать.

Людей с паранойей которые накладывают миллион водяных знаков на макеты которые презентуют заказчику - прошу не беспокоить. Я не мошенник и всегда плачу. Поберегите свои нервы и мои глаза.

Всю информацию которая мне может понадобиться для выбора вас исполнителем оставлять в заявке, заявки без смысловой нагрузки и с шаблонным текстом будут отклоняться немедленно.

Оплата предпочтительней всего WebMoney, но если не подходит я думаю мы найдем точки соприкосновения.

Спасибо за внимание, надеюсь найти отличных исполнителей.