С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественный редизайн двух сайтов
http://www.gaminatorslots.com/
Для каждого нужно сделать главную и ряд внутренних страниц, насчитывающий 10-20 штук, набор внутряков уточняется.
Для каждого бюджет на дизайн от 2000$ до 3000$ в зависимости от уровня исполнения и сроков.
Для каждого нужна хорошая качественная графика на уровне бюджета. Помимо статичной графики, надо будет чтобы вы качественно оживили некоторые важные элементы гифом, к примеру чтобы кнопка какая-то переливалась, или лампочки загорались и гасли, в таком ключе.
После дизайна всех страниц и утверждения нужно будет сверстать всё в html (отдельный бюджет на это, договоримся).
Схема работы такая:
1. делается дизайн главной до утверждения
2. делаются дизайны внутряков
3. делаются гифы некоторых элементов
3. оплата дизайна
4. Передача всех исходников
5. верстка в html
6. оплата верстки
7. передача верстки
Другие схемы работы не предлагать.
Работать с предоплатой не предлагать.
Людей с паранойей которые накладывают миллион водяных знаков на макеты которые презентуют заказчику - прошу не беспокоить. Я не мошенник и всегда плачу. Поберегите свои нервы и мои глаза.
Всю информацию которая мне может понадобиться для выбора вас исполнителем оставлять в заявке, заявки без смысловой нагрузки и с шаблонным текстом будут отклоняться немедленно.
Оплата предпочтительней всего WebMoney, но если не подходит я думаю мы найдем точки соприкосновения.
Спасибо за внимание, надеюсь найти отличных исполнителей.
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