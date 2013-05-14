Редизайн сайта сети гостиниц

Дизайн сайтовЗавершен43 заявки418 просмотров
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Необходимо перерисовать дизайн сайта http://workinn.ru/

Основные требования

- яркое цветовое решение

- простота представлении информации и ее поиск

- отсутствие прокрутки экрана (вся информация должна помещаться на первом экране)

- большие фотографии на карточке общежития или фотогалерее

Отрисовать нужно:

- главную страницу

- отдельную карточку общежития

- общую страницу по общежитиям (если таковая будет предусмотрена в вашем макете)

- внутреннюю страницу (для частных или для юр лиц)

Удачные варианты реализации страниц (отмечены заказчиком)

http://www.bear-hostels.ru/hostels/ — левое меню

http://uprav-dom.com/ — цветовая гамма, задумка, юзабилити, карта присутствия

http://job-dom.ru/ — подача информации про общежития

Как делать не надо:

http://obschezhitie-spb.ru/

http://pamir-alyans.ru/

Приветствуются свежие идеи.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
11 лет назад
droppy
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
lionstail
Игорь 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$150
4 дня
Работа сделана в срок. Всем довольны. Спасибо!
все ок !
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