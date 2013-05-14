Редизайн сайта сети гостиниц

С удовольствием познакомлюсь и поработаю над редизайном работающего проекта - www.Rybalka.com C вас - творческий подход к новому дизайну и если есть опыт, то и в верстке. От меня всесторонняя поддержка в решении всех вопросов, да ...
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Необходимо перерисовать дизайн сайта http://workinn.ru/
Основные требования
- яркое цветовое решение
- простота представлении информации и ее поиск
- отсутствие прокрутки экрана (вся информация должна помещаться на первом экране)
- большие фотографии на карточке общежития или фотогалерее
Отрисовать нужно:
- главную страницу
- отдельную карточку общежития
- общую страницу по общежитиям (если таковая будет предусмотрена в вашем макете)
- внутреннюю страницу (для частных или для юр лиц)
Удачные варианты реализации страниц (отмечены заказчиком)
http://www.bear-hostels.ru/hostels/ — левое меню
http://uprav-dom.com/ — цветовая гамма, задумка, юзабилити, карта присутствия
http://job-dom.ru/ — подача информации про общежития
Как делать не надо:
Приветствуются свежие идеи.
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