Разработать дизайн для сайта Prestashop 1.5

Требуется оригинальный дизайн всех страниц фронт-офиса.

Движок: Prestashop 1.5.2.0

Тематика: Продажа инструментов

Дизайн: «резиновый».

Особенности дизайна: не плоский (объемные иконки и т.п.), не аляповатый, солидный (выдержанный, стильный), оригинальность, универсальность по маркам товаров.

Цветовая гамма: не темная, но рассмотрим все предложения.

Прошу предоставить примерный дизайн (можно, в принципе, даже интересные JPG-наброски с прочих сайтов)

Сроки — ориентировочно 2 недели.

По цене — выслушиваем предложения (в зависимости от сложности предоставленных набросков и полноты исполнения указанных пожеланий).

Если сработаемся, будет продолжение по сотрудничеству.

Благодарю за внимание!