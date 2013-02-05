Изменить шапку сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки117 просмотров
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Здравствуйте, Фрилансеры!

СРОЧНО!!!

Есть готовый, рабочий сайт. Нужно минимум изменений уже готовой шапки сайта.

Необходимо сделать более современный дизайн по тематике, используя корпоративные цвета и, сохранив все блоки как есть. Весь материал предоставлю выбранному кандидату.

11 лет назад
st-63
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
pstmedia
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Спасибо, порадовали. Сделано в срок и качественно.
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