Нужен дизайн для образовательного блога

Здравствуйте, Фрилансеры! СРОЧНО!!! Есть готовый, рабочий сайт. Нужно минимум изменений уже готовой шапки сайта. Необходимо сделать более современный дизайн по тематике, используя корпоративные цвета и, сохранив все блоки как есть. Весь материал предоставлю выбранному кандидату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрепил файл - это экскиз дизайна, ниже описание и стилистика какой должна быть. Более точные детали при личном общении.
Цвета: голубой, золотой, желтый, синий, белый.
http://www.terehoff.com/ стиль шапки, верхнее меню и строчка рекламы под ним
http://vovka.su/ стиль шапки и футера,
http://www.seowit.ru/ стиль шапки, фон, концепция сайдбара с табами, верхнее меню
http://anokalintik.ru/ концепция шапки и футера
http://isif-life.ru/ концепция
бюджет зависит от вас и от качества дизайна, но потолок за все про все 4000 рублей больше не будет точно. оплата по факту, на webmoney (персональный аттестат, BL 117)
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