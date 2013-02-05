Нужен дизайн для образовательного блога

До Павла я сменил 4-х дизайнеров по данному проекту и только Павел, смог выполнить его на 101% все сделав именно так, как я хотел. Он отрисовал все, что нужно и именно в таком ключе, как я просил. В общем могу сказать, что по цене такой уровень более чем стоит своих денег и я не чуть не пожалел, что отдал ему этот заказ. Впредь буду обращаться только к нему, дизайнер от Бога. Рекомендую.