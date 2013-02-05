Нужен дизайн для образовательного блога

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок169 просмотров
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Прикрепил файл - это экскиз дизайна, ниже описание и стилистика какой должна быть. Более точные детали при личном общении.

Цвета: голубой, золотой, желтый, синий, белый.

http://www.terehoff.com/ стиль шапки, верхнее меню и строчка рекламы под ним

http://vovka.su/ стиль шапки и футера,

http://www.seowit.ru/ стиль шапки, фон, концепция сайдбара с табами, верхнее меню

http://anokalintik.ru/ концепция шапки и футера

http://isif-life.ru/ концепция

бюджет зависит от вас и от качества дизайна, но потолок за все про все 4000 рублей больше не будет точно. оплата по факту, на webmoney (персональный аттестат, BL 117)

11 лет назад
srubil
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$120
2 дня
До Павла я сменил 4-х дизайнеров по данному проекту и только Павел, смог выполнить его на 101% все сделав именно так, как я хотел. Он отрисовал все, что нужно и именно в таком ключе, как я просил. В общем могу сказать, что по цене такой уровень более чем стоит своих денег и я не чуть не пожалел, что отдал ему этот заказ. Впредь буду обращаться только к нему, дизайнер от Бога. Рекомендую.
Все отлично!
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