Разработка дизайна

Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн сайта по прикрепленным эскизам. Это эскиз (скажем так, пример), нарисовали для того, чтобы было понятно расположение блоков, направление в котором необходимо разработать дизайн сайта. Логотип Идею можно оставить, но нужно качественно нарисовать, подобрать шрифты. ...
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Требуется нарисовать дизайн по тематике солнечные панели
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