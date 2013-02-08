Нарисовать дизайн сайта (СМИ)

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать дизайн сайта по прикрепленным эскизам. Это эскиз (скажем так, пример), нарисовали для того, чтобы было понятно расположение блоков, направление в котором необходимо разработать дизайн сайта.

Логотип

Идею можно оставить, но нужно качественно нарисовать, подобрать шрифты. Цвет примерно такой же.

Иконки (правый верхний угол)

Необходимо перерисовать (сделать уникальными, не брать с других сайтов). Должны быть серыми, как в примере.

Навигация

Оставить "домик" (заменить на другую иконку). Меню необходимо нарисовать самому, но придерживаться общего стиля сайта. Оставить форму поиска, написать справа от него 18+.

Основная часть (контент)

Расположение блоков как в примере. Подобрать шрифты, блоки должны стоять "на одной линии" с блоками другой части сайта. Короче говоря, все должно быть ровно, по линейке.

Подвал

Придерживаться стиля как в примере.

Цветовая гамма

Примерно как в примере, но можно предложить свой вариант - это будет плюсом.

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Дополнительная страница (второй эскиз)

Думаю тут все ясно, что оставить, а что добавить и как должно выглядеть.

Сроки: 5-7 дней.