Разработка дизайна сайта по продаже запчастей для станков пример продукции у сайта конкурентов http://www.pkfspektr.ru/l
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Следует апгрейдить дизайн Wp согласно макету. Psd есть.
1. Заменить цвета на те что в макете
2. заменить, добавить несколько элементов, согласно макету.
Сроки 1 день. Оплата по факту 20-30 Wmz. Связь Скайп.
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