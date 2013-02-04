Апгрейдить дизайн Wp согласно макету. Psd

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть сайт http://mos-econ.ru/ Мы его постепенно переделываем. Сейчас, если зайти, например, в раздел http://mos-econ.ru/kursy_buhgalterov/ вы увидите новое боковое меню. В стиле этого меню нужно отрисовать таблицу с ценами. Почти в каждом разделе на сайте в ...