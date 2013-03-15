Изменить шапку сайта

$50
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок236 просмотров
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Нужно переделать шапку сайта, чтобы логотип, адрес и номера телефонов выглядели презентабельно. Шапку можно увеличить в высоту, можно добавить слоган, если это будет необходимо для эстетической привлекательности.

Необходимые файлы находятся в аттаче, адрес сайта дам по запросу.

11 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WebMatrix
Ирина 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Ирина сделала отличную шапку для сайта, сотрудничеством очень доволен, были предоставлены варианты на выбор.
Сотрудничеством довольна, оплату получила в полном объеме. Спасибо!
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