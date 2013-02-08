Дизайн одной страницы + верстка

Строительной компании требуется создание уникального дизайна для нового корпоративного сайта,редизайн существующего сайта,существующего интернет-магазина,а так же создание дизайна сайтов-визиток. В идеале работать с частным фрилансером,а не компанией,естественно за разумные деньги и в кратчайшие сроки. 1.Задача - сделать ...
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Требуется нарисовать дизайн одной станице (блог) и кроссбраузерная верстка.
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