Надо сделать дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт37 заявок241 просмотр
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по аналогии с http://chelovek-pauk-igri.ru/ , только про черепашек-ниндзя.

желательно примеры похожих работ. Сроки и цены точные нужны.

Дизайн сайта
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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