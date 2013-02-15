Создание лендинга

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Првиет! НЕобходимо сделать лендинг пэйдж для новой услуги на моем сайте rotstern.ru в том же стиле. Срок 1-3 дня. Строго

11 лет назад
votetot
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
MantraNic
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$80
3 дня
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Благодарю! За результат: качество и оперативность! Буду обращаться еще! Рекомендую!
Работой остался доволен! Оплату Сослан производит вовремя. Доходчиво объясняет, какой дизайн он хочет видеть. Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Корректировка дизайна сайта

    $100

    Необходимо подкорректировать дизайн сайта интернет-магазина женских аксессуаров, сделав его более выразительным и "ярким". Сайт на Joomla+Virtuemart. Структуру его сохраняем полностью, цветовую гамму желательно также. Возможно сейчас ограничиться лишь внесением правок непосредственно в существующий шаблон - изменить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Строительной компании требуется создание уникального дизайна для нового корпоративного сайта,редизайн существующего сайта,существующего интернет-магазина,а так же создание дизайна сайтов-визиток. В идеале работать с частным фрилансером,а не компанией,естественно за разумные деньги и в кратчайшие сроки. 1.Задача - сделать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить шапку сайта

    $50

    Нужно переделать шапку сайта, чтобы логотип, адрес и номера телефонов выглядели презентабельно. Шапку можно увеличить в высоту, можно добавить слоган, если это будет необходимо для эстетической привлекательности. Необходимые файлы находятся в аттаче, адрес сайта дам по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн игрового сайта

    Здравствуйте, собственно сразу к делу. Нужен дизайн для игрового портала, а именно киберспорт. Пример дизайна я прикреплю к данной вакансии. Цена — Договорная. Срок — 1–2 недели. Пример ( Не реклама ) http://dota2.starladder.tv/ www.dota2video.ru

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо нарисовать 3 эскиза homepage

    Есть действующий сайт. Заказчик хочет редизайн, прислал jpg, что ему нравится. Тема - иконописная мастерская. Надо 3 эскиза главной страницы в новом оформлении. Без детальной проработки и отрисовки. Важно получить три различных варианта обновленного дизайна.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад