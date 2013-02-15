Создание лендинга

Необходимо подкорректировать дизайн сайта интернет-магазина женских аксессуаров, сделав его более выразительным и "ярким". Сайт на Joomla+Virtuemart. Структуру его сохраняем полностью, цветовую гамму желательно также. Возможно сейчас ограничиться лишь внесением правок непосредственно в существующий шаблон - изменить ...
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Првиет! НЕобходимо сделать лендинг пэйдж для новой услуги на моем сайте rotstern.ru в том же стиле. Срок 1-3 дня. Строго
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