votetot

Сослан votetot

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

mir19on
Илья 
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание лендинга
Работой остался доволен! Оплату Сослан производит вовремя. Доходчиво объясняет, какой дизайн он хочет видеть. Всем рекомендую!
Благодарю! За результат: качество и оперативность! Буду обращаться еще! Рекомендую!
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