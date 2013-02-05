$65
Привет! Необходимо сверстать страницу (во вложении макет) и вставить ее страницу на уже существующий сайт rotstern.ru . Бюджет 2000 руб, сроки 1-3 дня.
HTML-верстка6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Привет! Необходимо сверстать страницу (во вложении макет) и вставить ее страницу на уже существующий сайт rotstern.ru . Бюджет 2000 руб, сроки 1-3 дня.
Всем привет! Необходимо сделать лендинг пейдж на сайте rotstern.ru на новую услугу. Срок исполнения 3 дня. Главные условия цветовая гамма совпадала с сайтом, максимом картинок и минимум текста, срочность.
Првиет! НЕобходимо сделать лендинг пэйдж для новой услуги на моем сайте rotstern.ru в том же стиле. Срок 1-3 дня. Строго