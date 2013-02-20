Качественный дизайн за разумные деньги

Необходимо сделать дизайн для нескольких сайтов.

интернет магазин и сайт визитка . Для ИМ 3х страницы : Главная, страница каталога и карточка товара.

Подробное ТЗ по каждому проекту при переписке.

Дабы не терять наше с вами время пожалуйста:

1. указывайте ориентировочную стоимость вашей работы. Окончательную стоимость у твердим при личном общении

2. Работаю либо по СБР, либо поэтапная оплата. (Предоплаты я не оставляю никогда и никому)