Качественный дизайн за разумные деньги

Дизайн сайтовЗавершен37 заявок303 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн для нескольких сайтов.

интернет магазин и сайт визитка . Для ИМ 3х страницы : Главная, страница каталога и карточка товара.

Подробное ТЗ по каждому проекту при переписке.

Дабы не терять наше с вами время пожалуйста:

1. указывайте ориентировочную стоимость вашей работы. Окончательную стоимость у твердим при личном общении

2. Работаю либо по СБР, либо поэтапная оплата. (Предоплаты я не оставляю никогда и никому)

11 лет назад
K_Andrey
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Екатерина хороший исполнитель! Работает быстро, всегда доступна. Хорошо читает и понимает ТЗ тк. выдает результат близкий к ожидаемому уже с первой работы.
Хороший заказчик. Понравилось сотрудничество, в ходе четких правок, получили отличный результат. Постоянно на связи и своевременная оплата. Будем сотрудничать еще. Спасибо)
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