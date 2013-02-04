Нужен редизайн сайта

Здравствуйте. Есть существующий сайт, но он сильно устарел и хотелось бы обновить его на что то красивое , креативное и удобное. Вот и сам сайт http://rhombus.com.ua/ . Сделать его нужно в фирменных цветах так как компания уже много лет на рынке и имеет свой фирменный стиль. Отвечая на проект укажите обязательно схему работы (сотрудничества),цену (но не задирайте так как бюджет ограничен) и сроки выполнения.