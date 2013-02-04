Отрисовать шапку

$100
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок205 просмотров
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Необходимо:

1. Отрисовать шапку http://orakul-plus.ru

1.1 Вынести в горизонтальное меню следующие разделы:

О компании, Статьи, интернет - магазин, Вакансии, Форум, Обратная связь, помощь по сайту

1.2 Отрисовать ввиде ярких кнопок (картинок) 3 ключевых раздела в шапке: "Персональный центр", "Великолепный целитель" и "Школа ясновидения"

Отрисовать и добавить баннер (вместо текущего баннера) в шапку с названием – “Прослушать уроки – БЕСПЛАТНО”. Баннер должен призывать к действию зарегистрировать и скачать уроки!

1.3 Также, в баннер должна быть включена следующая информация: -

Как самому снять порчу?

На деньги

На семью

На любовь

На успех в жизни

На здоровье

На знания

11 лет назад
eggo_ltd
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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