Разработка дизайна, логотипа и фирменного стиля

Для Креативного центра требуется дизайн сайта (+разработка персонажа), разработка логотипа и фирменного стиля. Ищем дизайнера с нестандартными решениями, способным на креативные, современные решения.

Нужно создать одного персонажа и на его основе создать в общей сложности 7 персонажей. + встроить персонаж в концепцию дизайна.

Персонаж - муха. Дизайн планируется не стандартный, так что просьба реально оценить свои силы.

Исполнителей с малым опытом и небольшим портфолио просьба не беспокоить.

Хотелось бы получить одного исполнителя, но готов рассмотреть вариант участия исполнителя по логотипу и фирменному знаку совместно с дизайнером сайта.

Для примера, какого качества работу хотелось бы получить:

http://www.redkeds.com/ru/index.html

http://www.infocreative.ru/ (нравится исполнение логотипа и не только)

http://www.coffeemilk.ru/

http://www.dominion.ru/

Дизайн будет состоять из главной страницы с переходом на еще одну уникальную по дизайну страницу, + надо нарисовать 2 внутренних страницы + персонажи.

Подробное задание готов обсудить с выбранным исполнителем. при создании удачного логотипа и фирм. стиля, готов обсудить дальнейшее сотрудничество с исполнителем в данной сфере.

Предоплата 25%, после утверждения концепции еще 25%. Остаток после сдачи работы.

Поскольку мы не подобрали исполнителей под все работы - перешли к поэтапному выполнению работ - первый конкурс - разработка персонажа - http://www.weblancer.net/contests/477751.html