Создание сайта по мокапам

$500
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка237 просмотров
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Необходимо по имеющимся мокапам создать дизайн сайта. Сайт сейчас действует, но необходим глобальный редизайн. Есть готовое ТЗ.

11 лет назад
astra_job
Вера 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
2 дня
Очень ответственный исполнитель. Делает прекрасные дизайны, понимает заказчика с полуслова. Мы обязательно продолжим сотрудничество с Максимом!
Отличная компания, от работы одни положительные эмоции) Рад буду продолжить сотрудничество! +10
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