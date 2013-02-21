Дизайн сайта SmartNetDevelopers.com

Требуется web - дизайн административной части и последующая вёрстка всех страниц для цмс логистической компании. Требования: 2 варианта дизайна одной страницы (выберем более подходящий и в эго стиле все остальные страницы) Последующая кросброузерная вёрстка: Для большинства страниц: ...
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Необходимо разработать дизайн для сайта SmartNetDevelopers.com
Сайт предназначен для продажи разработанного нами программного обеспечения
В аттаче макет дизайна
Обязательна вёрстка: IE8+; Google Chrome; Opera; Firefox
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