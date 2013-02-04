Дизайн сайта и логотипа для службы такси

Требуется web - дизайн административной части и последующая вёрстка всех страниц для цмс логистической компании. Требования: 2 варианта дизайна одной страницы (выберем более подходящий и в эго стиле все остальные страницы) Последующая кросброузерная вёрстка: Для большинства страниц: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать аналогичный вариант дизайна сайта, как www.taxistory.ru, для службы такси, просто красиво и лаконично. Нарисованный в редакторе переделанный вариант предоставляю после выбора исполнителя.
С вас требуется все придумать и нарисовать макет, создав удобное для пользователя юзабилити, логотип, и выполнить поставленные в рамках макета задачи по главной и внутренней странице.
Жду отклик ТОЛЬКО от людей с портфолио и тех кто посмотрел что нужно и не будет мне показывать темплейты, которые знаю все наизусть и сам. Предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо.
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