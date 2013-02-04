Дизайн сайта и логотипа для службы такси

Требуется сделать аналогичный вариант дизайна сайта, как www.taxistory.ru, для службы такси, просто красиво и лаконично. Нарисованный в редакторе переделанный вариант предоставляю после выбора исполнителя.

С вас требуется все придумать и нарисовать макет, создав удобное для пользователя юзабилити, логотип, и выполнить поставленные в рамках макета задачи по главной и внутренней странице.

Жду отклик ТОЛЬКО от людей с портфолио и тех кто посмотрел что нужно и не будет мне показывать темплейты, которые знаю все наизусть и сам. Предлагайте ваши цены и сроки. Спасибо.