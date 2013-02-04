Нужен дизайнер

Требуется сделать аналогичный вариант дизайна сайта, как www.taxistory.ru, для службы такси, просто красиво и лаконично. Нарисованный в редакторе переделанный вариант предоставляю после выбора исполнителя. С вас требуется все придумать и нарисовать макет, создав удобное для ...