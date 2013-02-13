Дизайн шапки для транснациональной компании.

Для Креативного центра требуется дизайн сайта (+разработка персонажа), разработка логотипа и фирменного стиля. Ищем дизайнера с нестандартными решениями, способным на креативные, современные решения. Нужно создать одного персонажа и на его основе создать в общей сложности 7 ...