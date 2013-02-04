Шаблон для Opencart

Здравствуйте! Нужно отредактировать платный шаблон WordPress: шапку (+ вставить существующий логотип), фон, шрифты. Как результат нужна готовая тема, чтобы осталось только нажать кнопку "активировать" в панели администратора. Указывайте, пжл, свои сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Брали платный западный шаб, пришлось допиливать, и поимели кучу проблем с ша лоном, вместо того, что бы быстро настроить и начать работать.
Ищем того, кто недорого и быстро либо с нуля (что скорее всего маловероятно), либо возьмет недорогой или нуленый шаб, и допилит его по шрифтам/кнопкам/иконкам в нормальный, русско ориентированный магазин.
Шаблон нужен что-то типа
http://www.skincare.ru/catalog/ochischayuschie_sredstva/
Нацелены на бюджетный вариант
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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте пожалуйста своё и моё время.
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