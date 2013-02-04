Шаблон для Opencart

Брали платный западный шаб, пришлось допиливать, и поимели кучу проблем с ша лоном, вместо того, что бы быстро настроить и начать работать.

Ищем того, кто недорого и быстро либо с нуля (что скорее всего маловероятно), либо возьмет недорогой или нуленый шаб, и допилит его по шрифтам/кнопкам/иконкам в нормальный, русско ориентированный магазин.

Шаблон нужен что-то типа

http://www.skincare.ru/catalog/ochischayuschie_sredstva/

Нацелены на бюджетный вариант

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.