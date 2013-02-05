Дизайн сайта компании по металлопрокату

Есть существующая страничка с ценами на товар, необходимо ее улучшить. Ищу дизайнера с опытом отрисовки эффективных Landing Page.
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Стандартный сайт с каталогом услуг и контактами.
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