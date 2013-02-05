Создать шаблон сайта женской тематики

$100
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок168 просмотров
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Требуется Веб-дизайнер для создания шаблона для сайта на движке DLE

Сайт посвященный женской тематике (Hand made) вот сайт moibantik.ru

Требование :

Уникальный дизайн главной и внутренней страниц

можно и просто макет без верстки

11 лет назад
goldi777
Денис 
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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