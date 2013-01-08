soloyulia

Юлия Солошенко soloyulia

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Дизайн для платформы gollos.com

    Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта по аренде квартир

    Необходимо продвинуть новый сайт по аренде по типу doba.ua. Поисковые запросы: аренда квартиры посуточно Харьков квартира посуточно Харьков сниму квартиру на сутки Харьков снять вартиру по сутки/посуточно Харьков Харьков ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение нового проекта

    Необходимо продвинуть новый сайт сайт, с нуля. Описание функционала сайта: авторизированные под своими аккаунтами пользователи выкладывают музыкальные записи. Записи потом можно прослушивать другим пользователям. Референс — раздел «мои музыкальные файлы» вконтакте. Интересует цена (мин/макс), отчего ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт с музыкальным наполнением

    Здравствуйте! Необходимо создать сайт, с нуля. Описание функционала сайта: авторизированные под своими аккаунтами пользователи выкладывают музыкальные записи. Записи потом можно прослушивать другим пользователям. Референс - раздел "мои музыкальные файлы" вконтакте. Интересует цена (мин/макс), ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для дизайнера, программиста, верстальщика

    Ищу веб-программиста, дизайнера и верстальщика. Город - Харьков. Проект (сайт) нужно начинать уже на этой неделе. Просьба без портфолио не обрааться. Работа удаленнная+встречи со мной и с заказчиками.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад