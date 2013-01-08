Ищу дизайнера, который может создать и внедрить дизайн для платформы gollos Gollos.com. Пишите пожалуйста сразу приблизительную стоимость и сроки.
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвинуть новый сайт по аренде по типу doba.ua. Поисковые запросы: аренда квартиры посуточно Харьков квартира посуточно Харьков сниму квартиру на сутки Харьков снять вартиру по сутки/посуточно Харьков Харьков ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо продвинуть новый сайт сайт, с нуля. Описание функционала сайта: авторизированные под своими аккаунтами пользователи выкладывают музыкальные записи. Записи потом можно прослушивать другим пользователям. Референс — раздел «мои музыкальные файлы» вконтакте. Интересует цена (мин/макс), отчего ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать сайт, с нуля. Описание функционала сайта: авторизированные под своими аккаунтами пользователи выкладывают музыкальные записи. Записи потом можно прослушивать другим пользователям. Референс - раздел "мои музыкальные файлы" вконтакте. Интересует цена (мин/макс), ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу веб-программиста, дизайнера и верстальщика. Город - Харьков. Проект (сайт) нужно начинать уже на этой неделе. Просьба без портфолио не обрааться. Работа удаленнная+встречи со мной и с заказчиками.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад