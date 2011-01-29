Написать код на С++

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок249 просмотров

Для продукта Тотал ПДФ Конвертер (http://www.coolutils.com/TotalPDFConverterX) нужно написать строчки на С++

аналогичные этому куску на паскале:

uses

PDFConverter_TLB, Dialogs;

var

cnv: IPDFConverterX;

begin

cnv:=CoPDFConverterX.Create;

cnv.Convert(SrcFile, DestFile, Params);

IF cnv.ErrorMessage

ShowMessage(cnv.ErrorMessage);

end;

Цена 10$, срок 2 дня.

14 лет назад
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lubyagin
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Знает свое дело, делает быстро, но вдумчиво. Рекомендую.
Чёткая постановка задачи, оплата вовремя и строго по факту выполнения задачи. Лапшинову Ольгу рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

lubyagin
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Решение задачи построения сети энергоснабж., С++

    Описание работы: требуется реализовать решение задачи построения сети энергоснабжения оптимальной топологии. Имеется ПРЕДЛОЖЕНИЕ как решать задачу, надо довести до ума математику и реализовать ГА, метод комбинирования эвристик. Обязательно: наличие опыта работы с генетическими алгоритмами ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшой макрос для excel

    $5

    Имеется 2 листа excel файла 1 лист 1столбец это номер фильма, 2столбец перечень актеров этого фильма через запятую, имена актеров разных цветов. 2 лист 1столбец это имя актера, 2 столбец перечень псевдонимов актера ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод формы из MS Access на С#

    $100

    Надо перевести форму с подформами с MS Access на С#. Форма содержит дерево, списки записей, поля данных. В качестве СУБД используется MS SQL, в БД ничего менять не требуется Вышлю файлы в ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог garena.com

    $1200

    Нужен ПО с garena.com http://intl.garena.com/im_download/?url=http://cdn.garenanow.com/im/installer/GarenaMessenger_Install.exe&amp;lang=English_Version Это будет месенджер + портал = это можно сделать , с перехватом пакетов Это будет виртуальный сервер для игр он ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа объединения изображений

    $50

    Сделать программу для пакетного попапочного объединения скриншотов фильмов. Вида х-столбцов на х-строк Предпологаемый алгоритм работы 1. Выбираем папки с которыми будем работать (должна бать возможность использовать drag and drop). Необходимо наличие галочки «Обрабатывать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 3-x звeнное приложение на Delphi

    $1000

    Необходимо разработать систему в соответствии с ТЗ. В ТЗ представленно краткое описание. Все детали в личной переписке. Приоритет исполнителям с опытом разработки подобных приложений. Бюджет пока не определен....жду ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программа компилятор-архиватор.

    Есть такая программа для форекса MetaTrader, в ёё пакет входит программа для компиляции исходников на языке MQL4 (можно запустить компиляцию так же из командной строки). Что нужно: Сделать ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 1С Индивидуальная настройка

    Привет! Нужно подготовить конфигурацию 1С под 8.2 для магазина по продаже цифровой техники. Максимально удобно настроить, что бы ничего лишнего не было...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактор схем бизнес-процессов

    $500

    Требуется разработать графический редактор схем workflow. Каждый квадратик содержит информацию, хранящуюся в БД. Вся логика работы с БД смоделирована в MS Access+ MS SQL – можно оттуда брать код. ТЗ вышлю в ответ ...

    SQL
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад