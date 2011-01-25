Индивидуальный проект для SHAPOD

$186
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка118 просмотров

Необходимо разработать ПО отправляющее определенные сообщения на имейл и сотовый.

сообщения выбираются из общего чата посредством фильтра.

14 лет назад
norun
42 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$186
5 дней

Заявки фрилансеров

shapod
Денис 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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