Нужен софт со следующими возможностями 0. Работал под windows server 2003/2008 1. Софт что б запускался в ...
Индивидуальный проект для SHAPOD
Необходимо разработать ПО отправляющее определенные сообщения на имейл и сотовый.
сообщения выбираются из общего чата посредством фильтра.
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