Здравствуйте. требуется написание программы автоматизирующей некоторые действия с сайтом такие как авторизация и последующий анализ и сбор информации. связь и полное тз по 557807754
Написание двух простых программ на LISP
Требуется написать 2 простых программы, более конкретно по условиям задания, ценам и т.д - ICQ 474769233
- Выполнить необходимо сегодня.
- Оплата Webmoney
- Бюджет обсуждаем.
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