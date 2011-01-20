Сookie и POST параметры с помощью WebBrowser

Нужно создать простую программу на C# под .NET2 (в результате мне нужны ее исходники), в которой будет присутствовать элемент управления webBrowser (или какой либо его аналог). Пользователь будет задавать в TextBox URL страницы, нажимать кнопку и в webBrowser будет загружаться эта страница. При этом в какой либо информационной панели будут отображаться cookie, возвращаемые страницей (нужны именно ВСЕ cookie (я пробовал такое делать с webBrowser, но получаю не все cookie, о своих экспериментах расскажу при личной беседе)). Также нужна функция "превращения" полученных cookie в экземпляр CookieContainer.

Если на странице в браузере присутствует какая либо кнопка для сабмиттинга формы, то при нажатии на нее пользователем в еще одной информационной панели выводятся передаваемые страницей POST параметры.

Программа должна использовать только стандартные библиотеки.

p.s. Уточню, предлагаемое решение должно быть совместимо с dot net2, а также работать в распространенных версиях винды (WinXP,Vista,Windows7)

p.p.s. Исполнитель должен иметь опыт работы с веб и наработки для выполнения задания

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