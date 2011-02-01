Сделать пхп таблицу для сайта.

Есть сайт, на нем размещается всякая оргтехника.

Надо сделать такую тему.

Положить в корневую директорию эксцель файл. В нем идет 2 столбца

Первый -название переменной, второй - цена.

$kartridzh_epson 100p

Например .

А вот в том месте, где я указываю на сайте цену картриджа епсон - я пишу не 100р ,а $kartridzh_epson , и там автоматически вставляется 100р.

И когда я цену меняю в эксцеле на этот картридж, то она и на сайте тоже меняется.

Важные замечания:

Надо, чтобы если я в эксцеле создал новую запись типа $printer-epson-1А 500р,

то когда я в будущем на сайте где-то вставлю эту переменную $printer-epson-1А, то она также будет отображать цену,указанную в эксцеле.

Сайт на хтмл с поддержкой пхп.

Базы данных и пхпмайадмина нету, поэтому и нада эксцель.

Можно не эксцель, а тхт.