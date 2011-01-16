Доброго времени суток :) Нужен медиаплеер для прослушивания только одного интернет радио, ссылка на которое уже прописана в проигрывателе. Пожелания к функционалу: возможность сворачиваться в трею, отображение тегов, кнопки ...
Множественный корреляционно-регрессионный анализ
Необходимо в программу "Отдел Кадров" написанную в Delphi добавить модуль с математическим аппаратом - Множественный корреляционно-регрессионный анализ (Многофакторный анализ зависимости зарплаты от степени выполнения норм и разряда работников )
Заявки фрилансеров
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