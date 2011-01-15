Есть ПК с Kubuntu 10.10.

Есть Вебкамера [25035.672633] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Vimicro USB Camera (Altair) (0ac8:3450)

Нужно: настроить ZoneMinder для работи с етой камерой, чтоб срабативала запись при движении и видео сохранялось на локальном диске.

Камера определяется, драйверов не нужно (тоесть есть видео в скайпе, копете итд)

Доступ к ПК - по SSH. ПК не имееь внешнего IP, для настройки ви должни подключиться к VPN сети NeoRouter www.neorouter.com

ПК включен с 10 до 18 по Киеву, так что работа в єто время.

Также по возможности сделать запись звука (камера с микрофоном), можно другой программой, также с сохранением на локальний ПК (можно без трансляции), но с разбитием файла на куски по 100-200Мб