Имеем: папку с множеством подпапок, в каждой из них - файлы одного сайта (jpg, html). Нужно: собрать в единый .тхт файл все имена html файлов, применив транслитерацию из английских букв в русские (например, ...
Настроить ZoneMinder
Есть ПК с Kubuntu 10.10.
Есть Вебкамера [25035.672633] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Vimicro USB Camera (Altair) (0ac8:3450)
Нужно: настроить ZoneMinder для работи с етой камерой, чтоб срабативала запись при движении и видео сохранялось на локальном диске.
Камера определяется, драйверов не нужно (тоесть есть видео в скайпе, копете итд)
Доступ к ПК - по SSH. ПК не имееь внешнего IP, для настройки ви должни подключиться к VPN сети NeoRouter www.neorouter.com
ПК включен с 10 до 18 по Киеву, так что работа в єто время.
Также по возможности сделать запись звука (камера с микрофоном), можно другой программой, также с сохранением на локальний ПК (можно без трансляции), но с разбитием файла на куски по 100-200Мб
Заявки фрилансеров
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