Нужна программа на паскале Задание во вложении срок сегодня
Задачка для знатоков MS Excel
Имеется файл калькулятора для расчета тарифа КАСКО, реализованный в MS Excel (см.вложение). Жуткие формулы, имеющиеся в нем нужно заменить на простые вида Tариф=баз.ставка*попр.коэф*коэф.возраста*стоимость. Величины базовых ставок для разных авто разных годов выпуска нужно будет взять из новой версии калькулятора, реализованной на Delphi. Всего нужно будет написать порядка 200 аналогичных формул для разных моделей машин (многие будут одинаковыми). В конечной версии погрешность расчета не должна превышать 5% от калькулятора на Delphi.
Ссылки на скачивание калькулятора Delphi:
Предоплата возможна только при наличии у вас положительной истории на веблансе.
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