Проверка текста Visual C++

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Срок 5-6 дней

Описание того что требуется:

Программа на сетевой чат.

14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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