Программа "Фотосалон"

Техническое задание.

Создать программу «ФОТОСАЛОН» для сайта Sirius-dobr.ru. Система регистрации должна быть выполнена в виде модуля сайта.

1. Клиент регистрируется на сайте Sirius-dobr.ru (доступ только для зарегистрированных пользователей).

2. Клиент скачивает программу.

3. Клиент в программе загружает и обрабатывает фото (увеличение, переворот фото, устранение эффекта красных глаз, изменение цвета фона, наложение рамок, текста, создание фотоальбома, календарей, фото-коллажа, выбор типа бумаги).

После того как фотографии готовы к печати клиент должен видеть сумму заказа, акции, новости по печати фото. Нажимает кнопку «ЗАКАЗ» либо «ГОТОВО» и фото отправлены на сайт Sirius-dobr.ru. Условие: клиент не может сохранить фото на компьютере. В программе должна быть авторизация.

4. Мы должны получить уведомление о заказе и увидеть сформированный заказ и все данные клиента (Ф.И.О., адрес, телефон, № накопительной карты).

5. После того как мы приняли заказ, клиент должен автоматически получить уведомление с датой и временем готовности продукта (фото, календарь, фотоальбом) и квитанцию.

6. Клиент должен самостоятельно выбирать «с доставкой» либо «без доставки».

7. В программе должен быть установлен стандартный срок готовности продукта с учётом количества заказываемого продукта, система скидок.

8. Система скидок, цена, акции должны обновляться автоматически при входе в клиентское приложение.

9. С сайта Sirius-dobr.ru по требованию клиента должны обновляться шаблоны рамок, календарей, фотоальбомов.

10. Функции заказываемой программы должны соответствовать программе «Фото печать через интернет» на сайте online.snyato.ru (http://online.snyato.ru/photo/site2/download/setup_inetprint.exe)

11. Необходимо чтобы шаблоны открыток, календарей и фотоальбомов с сайта online.snyato.ru подходили к разработанной Вами программе, т. е у нас должна быть возможность добавлять и менять рамки с сайта.

12. Фотоальбом (заказчик заходит на сайт Sirius-dobr.ru, регистрируется, скачивает программу, создаёт фото книгу и отправляет на печать, так же заказчик должен видеть цену продукта.

13. Условие: заказчик не может сохранять и распечатывать фото, фотоальбомы самостоятельно.

14.Срок выполнения до 20.02.2011-470usd

15.Срок выполнения до 28.02.2011-400usd