Программа windows, без интерфейса, просто самостоятельный модуль, ехе задача- считывать с сокета на указанном в настройках порту данные по протоколу. присваивать данным ИД, запускать в соответствии с данными дополнительные модули, передавать им. ...
Простой COM-сервер
C++ Visual Studio 2008
Нужно сделать простой COM-сервер в виде dll библиотеки для клиентского приложения CLR Windows Forms Application.
Класс Прямоугольник. Координаты x, y, цвет.
Написать только один метод DrawObj – нарисовать прямоугольник. Методу передаются координаты, длина, ширина, цвет. При вызове метода DrawObj в клиентском приложении на панели главной формы должен выводиться прямоугольник.
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