Простой COM-сервер

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C++ Visual Studio 2008

Нужно сделать простой COM-сервер в виде dll библиотеки для клиентского приложения CLR Windows Forms Application.

Класс Прямоугольник. Координаты x, y, цвет.

Написать только один метод DrawObj – нарисовать прямоугольник. Методу передаются координаты, длина, ширина, цвет. При вызове метода DrawObj в клиентском приложении на панели главной формы должен выводиться прямоугольник.

14 лет назад
Maxim999
Максим 
43 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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