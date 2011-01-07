Переписать приложение написанное на делфи

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Закрыт10 заявок290 просмотров

Здравствуйте, для выполнения разового (вероятнее всего) поручения, требуется программист С++

Задача: требуется переписать приложение написанное на делфи языком С++

(фильтрация и обработка изображений)

Пожалуйста указывайте сразу цену, хотя-бы ориентировочную.

Delphi
14 лет назад
IRIP
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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