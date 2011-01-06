Распаковать .exe

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок508 просмотров

Скомлировал .exe фаил и запаковал его, Source и распаковку удалил случайно, надо коректно распаковать фаил.

Пакер - AsPack 2.12

14 лет назад
Ronny_R
Роман 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

assorted
Эдуард 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$250
1 день
После демонстрации наличия конечного результата человек начал косить под дурачка, говорить что боится переводить деньги. Про безопасную сделку соврал что она не работает. Первый случай такого наглого кидалова. Ну ничего конечно результата он не получил а вот бан схлопотал.

Заявки фрилансеров

assorted
Эдуард 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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