Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Распаковать .exe
Скомлировал .exe фаил и запаковал его, Source и распаковку удалил случайно, надо коректно распаковать фаил.
Пакер - AsPack 2.12
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
ДЕЛФИ срок 4-5 дней Нужно что бы программа строила графики двух уравнений кривых второго порядка с помощью кривых Безье.И выводила количество решений данной системы сам проект должен основываться ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $33
Машины паркуются у 7-ого здания КАИ. Сначала заезжают на стоянку, ищут места, если на стоянке места нет, то паркуются у входа, если и здесь места нет, то останавливаются на дороге, через какое-то время машины уезжают. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Сделать такую MFC-программу на Visual C++: 1. Слева окно, в котором отображается html-документ, при помощи стандратного Internet Explorer компонента WebBrowser. (над ним строка адреса web-страницы) 2. Справа окно, в котором отображается DOM-модель открытого ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется возможность отрисовки на сайте Пользователем гардеробной из готовых элементов. Пример http://www.rubbermaid.com/pages/closet-designer.aspx Т.е. пользователь задает размеры комнаты, получает некий готовый дизайн, который может редактировать. По факту отрисовки Пользователь может сохранить, распечатать ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Написать программу реализующую 3D модели фигур (можно парочку.. выбор через меню) на основе аналитической геометрии без использования OpenGL, чтобы были видны оси координат и фигуру можно было поворачивать с помошью мыши вокруг этих осей и отдельным под меню ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Программа "ускоряет интернет", и в частности потоковое видео, за счет тонкой настройки соединения, анализирует трафик в виде красивых графиков, измеряет скорость интернета. Платная. В нашем случае должна оплачиваться смс, вебмани, пластиком - прямо из клиента ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Что требуется: Написать программу, которая выводит пользователю 7 форм (номер бланка, кому, название, текст, должность, ФИО, ФИО+номер телефона) и заносит введенные данные на определенные места в документе (word). Спасибо, ...Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, нужна в помощь в написании программы для курсовой работы по нахождению минимума функции одним из методов любого порядка (градиентного спуска и т.д.). Язык - старый добрый BorlandC. Выслушаю предложения!Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $800
Требуется разработка прикладного ПО Связана с купюроприёмник фотоаппаратом и графикой. За подробным ТЗ обращайтесь [email protected] skype: dr_dimitrij2007Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад