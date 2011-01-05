Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Программа на C++
Сделать такую MFC-программу на Visual C++:
1. Слева окно, в котором отображается html-документ, при помощи стандратного Internet Explorer компонента WebBrowser. (над ним строка адреса web-страницы)
2. Справа окно, в котором отображается DOM-модель открытого html-документа в виде обычного дерева элементов.
3. Внизу простое текстовое поле для отображения информации.
Нижнее текстовое окно должно показывать постоянно пополняющийся список действий в WebBrowser-окне, со всей доступной информацией об этих действиях, например: "Движение мыши над элементом ... Клик на кнопку button2...". Кроме действий пользователя, должны записываться и все события произошедшие в окне без участия пользователя - появление pop-up окна, изменение свойства какого-то тега и т.д.
В DOM-модели должны автоматически выделяться элементы, над которыми находится курсор мыши в WebBrowser-окне.
В самом WebBrowser-окне ОБЯЗАТЕЛЬНО должны закрашиваться полупрозрачным красным цветом все пиксели, которые принадлежат html-элементам, над которыми находится курсор мыши. При наведении мыши на длинный текст, перенесённый на другую строку, закрашиваться должны пиксели, принадлежащие тексту на обоих строках.
При этом должна быть возможность перехватывать события и действия, меняя их результат, например отменить возможность клика на определенную кнопку, или менять текст alert-сообщения, вызванного javascript'ом.
Также в программе должна быть предусмотрена функция, позволяющая выполнить какое-то действие программно, например нажать на кнопку html-документа, без участия пользователя.
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