Программа на C++

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок427 просмотров

Сделать такую MFC-программу на Visual C++:

1. Слева окно, в котором отображается html-документ, при помощи стандратного Internet Explorer компонента WebBrowser. (над ним строка адреса web-страницы)

2. Справа окно, в котором отображается DOM-модель открытого html-документа в виде обычного дерева элементов.

3. Внизу простое текстовое поле для отображения информации.

Нижнее текстовое окно должно показывать постоянно пополняющийся список действий в WebBrowser-окне, со всей доступной информацией об этих действиях, например: "Движение мыши над элементом ... Клик на кнопку button2...". Кроме действий пользователя, должны записываться и все события произошедшие в окне без участия пользователя - появление pop-up окна, изменение свойства какого-то тега и т.д.

В DOM-модели должны автоматически выделяться элементы, над которыми находится курсор мыши в WebBrowser-окне.

В самом WebBrowser-окне ОБЯЗАТЕЛЬНО должны закрашиваться полупрозрачным красным цветом все пиксели, которые принадлежат html-элементам, над которыми находится курсор мыши. При наведении мыши на длинный текст, перенесённый на другую строку, закрашиваться должны пиксели, принадлежащие тексту на обоих строках.

При этом должна быть возможность перехватывать события и действия, меняя их результат, например отменить возможность клика на определенную кнопку, или менять текст alert-сообщения, вызванного javascript'ом.

Также в программе должна быть предусмотрена функция, позволяющая выполнить какое-то действие программно, например нажать на кнопку html-документа, без участия пользователя.

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HTML
14 лет назад
Evgeni1
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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