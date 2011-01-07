Кривые второго порядка, решение систем уравнений

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Закрыт3 заявки212 просмотров

ДЕЛФИ

срок 4-5 дней

Нужно что бы программа строила графики двух уравнений кривых второго порядка с помощью кривых Безье.И выводила количество решений данной системы

сам проект должен основываться вот на этом : http://www.bmstu.ru/~fn11/intpos/C2Theory/theory4.html

смысл в том что бы он строил юзер вводил коэфициэнты к 2ум уравнениям

а программы строила 2 нагляных графика и выводила количество решений

построение желательно в чарте

оставляйте контакты и цены

DelphiHTML
14 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Crouch
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Crouch
Сергей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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