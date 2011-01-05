Здравствуйте. Нужна программа для облегчения работы с тизерной биржей www.teasernet.com Цель - заливать тизеры в существующую кампанию на сайте. ТЗ. 1) залогиниться на сайт в панель рекламодателя ...
Программа по курсовой работе
Машины паркуются у 7-ого здания КАИ. Сначала заезжают на стоянку, ищут места, если на стоянке места нет, то паркуются у входа, если и здесь места нет, то останавливаются на дороге, через какое-то время машины уезжают. Новые машины приезжают с случайным интервалом. Встретившись, машины объезжают друг друга (через события они узнают друг о друге). Рядом есть автозаправка (ресурс). Некоторые машины заезжают на автозаправку и встают в очередь. Информация о стоящих у здания машинах записывается (и обновляется) в БД.
Усложнение: Если приезжает эвакуатор, все машины припаркованные не по правилам (на дороге) должны быстро уехать.
Распределённое приложение состоит из сервера и клиента, связанных друг с другом с помощью удалённого(ных) объекта(ов). Сервер реализует функционирующую модель с отображением всех объектов в прикладном окне. Все объекты являются компонентами и хранятся в ЄAaонтейнерах. Компоненты содержат потоки, которые при использовании разделённых ресурсов должны синхронизироваться. При удалении компонента должны освобождаться все связанные с ним ресурсы. Приложение клиента, используя интерфейсные элементы, добавляет или удаляет объекты компонентов из контейнера(ов) и изменяет характеристики функционирующей модели. Также клиент может вывести для просмотра информацию из базы данных, заполняемую из объектов компонентов.
Программу сервера и клиента реализовать на языке C# с несколькими компонентами, написанными на языке C++.NET (C++\CLI). Также дополнительно реализовать программу сервера (без удалённого объекта) с интерфейсными элементами на языке Java.
Сроки выполнения очень сжатые. для примера есть уже выполненые работы. они аналогичные.
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